بايدن يكشف عن خطته للمساعدات الاقتصادية والتطعيم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 09:03 صباحاً - منذ 25 دقيقة

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن عدة قرارات تتعلق بالمساعدات الاقتصادية وعملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلن بايدن، الجمعة، أنه سيضع اعتبارا من الأسبوع المقبل “الأسس لحزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة”، مشددا على ضرورة التحرك سريعا بعد فقدان 140 ألف وظيفة في ديسمبر.

وقال بايدن إن الحزمة التي تقدر بتريليونلات الدولارات من شأنها رفع مدفوعات التحفيز للأميركيين إلى ألفي دولار، وتمديد تأمين البطالة وإرسال مليارات الدولارات مساعدات لحكومات المدن والولايات، فضلا عن التحرك بسرعة لمعالجة التدهور الاقتصادي والوباء المستشري في البلاد، حسب الواشنطن بوست.

وتحدث الديموقراطي الذي كان يقدم آخر الأعضاء الرئيسيين في فريقه الاقتصادي، من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، عن مدى خطورة الموقف بعدما صدر، الجمعة، تقرير حول الوظائف جاء أسوأ من المتوقع.

وشدد بايدن خلال مؤتمر صحفي على أن الأولوية ستكون لتسريع التطعيم ضد كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى “عشرات المليارات من الدولارات” لتمكين السلطات المحلية والوطنية من الحفاظ على وظائف المعلمين والشرطة ورجال الإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة.

وكرر بايدن أن حزمة المساعدات التي أُقرت نهاية ديسمبر الماضي والبالغة 900 مليار دولار، كانت دفعة أولى فقط. وقال “نحن بحاجة إلى مزيد من المساعدة المباشرة للعائلات والشركات الصغيرة”.

واعتبر أن مبلغ 600 دولار، وهو قيمة الإعانات المرسلة إلى العديد من الأميركيين “بكل بساطة لا يكفي عندما يتعين عليك الاختيار بين دفع الإيجار أو تأمين الطعام”.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد انتقد أيضا هذا المبلغ، مطالبا برفعه إلى ألفي دولار وكاد بذلك أن يُعرقل اعتماد الاتفاق حول حزمة المساعدات.

ويأمل بايدن أيضا بأن يكون قادرا على زيادة الحد الأدنى للأجور بسرعة إلى 15 دولارا في الساعة. وقال “منذ فترة طويلة أقول إنه يجب أن نُكافئ العمل” وليس الثراء في البلاد.

وأكد الرئيس المنتخب أن إدارته ستسهر على ضمان أن تذهب أموال المساعدات إلى الشركات الصغيرة التي هي الأكثر ضعفا بسبب الأزمة التي سببتها الجائحة.