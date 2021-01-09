كورونا يثير الرعب.. حقيقة ظهور سلالة جديدة في أمريكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 09:03 صباحاً - منذ 49 دقيقة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن عدد من المسؤولين، إن التقارير التي تحدثت، الجمعة، عن ظهور سلاسة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تستند إلى تكهنات أدلت بها الدكتورة ديبورا بيركس، وهي غير دقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيركس، عضوة فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، افترضت خلال اجتماع للفريق أن تصاعد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا مؤخرا في الولايات المتحدة، قد يكون ناتجا عن تحور جديد للفيروس أكثر قابلية على الانتشار، كما حدث في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن تكهنات بيركس وجدت طريقها إلى تقرير أسبوعي يرسل إلى الولايات.

وفوجئ المسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” بتصريحات بيركس، لكن طلبهم حذف تصريحاتها الافتراضية من التقرير قوبلت بالرفض، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن جيسون ماكدونالد المتحدث باسم سي دي سي، قوله إن “الباحثين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يراقبون جميع التحورات الناشئة لفيروس كورونا، بما في ذلك 5700 عينة تم جمعها في نوفمبر وديسمبر”.

وتابع “حتى الآن، لم يشهد الباحثون ولا المحللون في سي دي سي ظهور تحور معين من الفيروس في الولايات المتحدة”.

وفي وقت سالق الجمعة، حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت حالات الوفاة بكورونا مؤخرا بشكل كبير تجاوز أربعة آلاف حالة وفاة يومية.

وقال فريق العمل في تقرير مرسل إلى الولايات بتاريخ 3 يناير “يشير هذا التسارع إلى أنه قد يكون هناك متغير أميركي تطور هنا”، حسب شبكة سي أن بي سي الأميركية.

وأضاف فريق العمل في تقريره “تنتشر السلالة الجديدة، بالإضافة إلى السلالة البريطانية، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50 في المئة”.

ودعا التقرير إلى الالتزام القوى بالاجراءات المتبعة لمكافحة “سلالة أكثر عدوانية. بدون كمامات فعالة وتباعد اجتماعي صارم، يمكن أن يتفاقم الوباء بسرعة”.