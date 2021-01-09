شكرا لقرائتكم خبر عن في حدث نادر .. عاصفة ثلجية تغلق مطار العاصمة الأسبانية مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب تساقط الثلوج بغزارة أثناء العاصفة فيلومينا في محاصرة آلاف السائقين الإسبان في سياراتهم يوم الجمعة وسط إغلاق كثير من الطرق ومطار العاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت سلطات المرور إن الطريقين السريعين إم-30 وإم-40 قرب مدريد كانا ضمن ما يربو على 400 طريق عرقلت فيها الثلوج سير السيارات. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل إجمالي تساقط الثلوج يوم الجمعة إلى 20 سنتيمترا وأن تحوم درجات الحرارة حول درجة التجمد. وأخذ الصليب الأحمر الطعام لسائقي الشاحنات المحاصرين على أحد الطرق.

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد على تويتر "بسبب الظروف الجوية السيئة، يتم تحويل الرحلات الجوية من مطار مدريد باراخاس".

وواجهت مدريد وثمانية أقاليم أشد تحذير من الطقس للمرة الأولى منذ إنشاء نظام التحذير من الطقس في عام 2007.

وقالت السلطات إنها أغلقت المتنزهات الكبرى في مدريد، بما في ذلك حديقة ريتيرو الشهيرة الملاصقة لمتحف برادو كإجراء احترازي.

وجرى تعليق خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة بين مدريد ومدينتي أليكانتي وبلنسية في جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا.