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منظمة الصحة العالمية تحدد موعد دخول خبرائها للصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يتوقع تحديد مواعيد السفر إلى الصين للتحقيق في منشأ فيروس ، الأسبوع المقبل، في مهمة طال انتظارها.

 

وكان تيدروس قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن الصين لم تأذن بعد بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في الحالات المبكرة لـ COVID-19.

 

ويُعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين انتشر على مستوى العالم وأصاب ما يقرب من 88 مليون شخص وقتل حوالي 1.9 مليون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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