أمريكا تسجل رقماً قياسيا جديداً بإصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى.



وقال مشروع "كوفيد تراكينج بروجيكت" لتعقب الإصابات بكورونا في تحديثه اليومي إن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 310 آلاف حالة بالإضافة إلى 131 ألفا و889 حالة دخول إلى المستشفيات و 3777 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.

ووفقا للمشروع، وصل متوسط حصيلة الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات خلال السبعة أيام الماضية إلى مستويات قياسية

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ويوم الخميس، وصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة أخرى، حيث سجلت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة.