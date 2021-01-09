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فيديو.. ما وراء تحركات أسامة النجيفي الخبيثة رجل أردوغان في العراق؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير بأن أسامة النجيفي، السياسي العراقي سبق أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح تنظيم الإخوان الإرهابي في العراق لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005م .

 

ويعد النجيفي بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في مدينة نينوى العراقية كما يتحرك في أوساط شيعية وكردية لحشد الضغط على الكاظمي .

 

وتشير المصادر إلى تحركات النجيفي لتطويق الغضب الحكومي على الإعتداءات التركية جاءت بتوجيهات مباشرة من تركيا .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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