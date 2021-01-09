شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جديدة.. الإمارات تفتح منافذها وتنهي المسائل العالقة مع قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركة القادمة والمغادرة. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي توجيه الجهات المعنية في الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة خالد عبدالله بالهول، وفقا لما بثته وكالة وام، أن الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه. وأكد أن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء جميع المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد صرح في وقت سابق الخميس أن دول الخليج تعتزم فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.وأوضح قرقاش في إفادة إعلامية افتراضية، أن الاتفاقية الموقعة في السعودية في قمة قادة دول الخليج تتضمن «مذكرة بشأن إنهاء الإجراءات خلال أسبوع»، في إشارة إلى الإجراءات الجوية والتجارية. وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقاطعة التي استمرت 3 سنوات. وقال: «لدينا بداية جيدة للغاية، ونضع هذه المسألة المتعلقة بأزمة قطر وراء ظهورنا». وأوضح قرقاش لشبكة CNN إن الدول تتوقع التحرك بسرعة كبيرة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، مضيفاً أن القضايا القانونية التي نشأت بين البلدين أثناء الخلاف سيتم تعليقها وإسقاطها.