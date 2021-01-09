شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه حد أقصى لرسوم تشغيل مركبات النقل البرى باستخدام التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتوحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).

وفيما يلى نستعرض عدد تراخيص والتشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات مع الشركات، والنسبة التي سيتم سدادها في بداية الترخيص.

يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد (25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

كما نظم القانون، خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.