شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: الإعلام المصرى لعب دورا هاما بمواجهة الشائعات وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بالدور الذى يلعبه الإعلام المصرى فى التوعية بمخاطر أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لعب دورا مهما فى مواجهة محاولات التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة لمواجهة خطر كورونا.

وأضاف عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وسائل الإعلام المصرية استطاعت في الفترات الماضية، أن تسترد قطاعات كبيرة من جمهورها الذى كان قد توجه باهتمامه إلى وسائل إعلام أخرى، موضحًا أن هذا جاء نتيجة اكتشاف هذه القطاعات أن وسائل الإعلام المصرية تقدم له رسالة تجمع ما بين التوجيه والتعبئة فى مواجهة الخطر، وفي الوقت نفسه تقديم المعلومة التى يحتاجها ، فى حين بات واضحا أن وسائل الإعلام الأخري تتبني منهج التشكيك علي مدار الساعة فى كل ما يجرى من إجراءات تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع الموقف، وهى إجراءات حظيت بما يشبه الإجماع علي جديتها في التعامل مع الأزمة.

وأشار أيمن عدلى إلى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى جعل الجمهور العادى، يساهم فى صنع المعلومات والمحتوى الإعلامى، وهو الأمر الذى ألقى على رجال الإعلام مسؤولية التدقيق فى المعلومات والموضوعية ونشر الحقيقة كما هى، لكون أن البديل يعنى فقدانهم لمصداقيتهم، مؤكدا أن الكرة الآن فى ملعب الإعلام المصرى فى أن يواصل حفاظه على ما وصل إليه فى سياق مساهمته الفعالة في مواجهة الدولة لخطر كورونا.