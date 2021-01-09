حدث ليلاً| وصول البحارين المصريين المختطفين في نيجيريا.. وغلق 6 طرق رئيسية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير في الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

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وصول البحارين المصريين المختطفين في نيجيريا إلى مطار القاهرة (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، البحارين المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب اللبناني "ميلان"، بعد مرور 25 يومًا على اختطافهما، وقيام صاحب المركب بسداد الفدية، وتم الإفراج عن الطاقم الذي ضم المصريين و3 لبنانيين و4 هنود وكاميروني.

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بالصور- حريق أعلى كوبري أكتوبر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة

رصدت عدسة الخليج 365 اشتعال النيران بجزء من السور أعلى كوبري أكتوبر بمحيط منطقة وسط البلد في اتجاه ميدان التحرير.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، ومحاصر ألسنة اللهب، كما تم الدفع برجال المرور لتسيير الحركة المرورية التي شهدت ظهور كثافات أعلى الكوبري بسبب الحريق.

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بالصور.. وكيل الصحة بالشرقية يصل مستشفى ههيا لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين

وصل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ قليل، إلى مستشفى ههيا المركزي؛ لمتابعة إصلاح مضخة الأكسجين الخاصة بالتانك الموجود بالمستشفى، والتي توقفت فجأة عن العمل بسبب البرودة الشديدة.

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وفاة الموسيقار خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما

أعلن عمر نجل الموسيقار خالد فؤاد، وفاة والده عن عمر ناهز 72 عامًا.

وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".

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بالانفوجرافيك| أمين النواب يشرح ترتيبات الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية حفاظًا على سلامة النواب، وذلك بالجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

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بسبب الشبورة.. المرور تغلق 6 طرق رئيسية بالمحافظات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، و طريق شبرا بنها الحر، وطريق الإسماعيلية أمام حركة المرور بسبب وجود شبورة.

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مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالوراق

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 أخرون من أسرته، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية في الوراق، شمال الجيزة.

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"تويتر" يحظر حساب ترامب بشكل دائم بدعوى خطر التحريض على العنف

علقت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصتها، وأرجعت الشركة قراراها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف.

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زعيم كوريا الشمالية يصف الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" ويتعهد بمواصلة التطوير النووي

وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر" وطالب واشنطن بوقف سياستها العدائية تجاه بيونجيانج، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

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بايدن يعرب عن ارتياحه لعدم حضور ترامب حفل تنصيبه: أمر جيد

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن ارتياحه لإعلان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عدم حضوره حفل تنصيب بايدن.

وقال بايدن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية السعودية، إن "عدم حضور ترامب حفل التنصيب أمر جيد".

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