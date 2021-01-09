"كورونا" في 24 ساعة| انخفاض كبير في الإصابات بمصر.. وبدء التطعيم باللقاح الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1001 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 56 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الفترة الحالية، موضحا أن هناك حالات بسيطة ومستقرة تعالج في المنازل، موضحا، أن بداية التطعيم باللقاح خلال الشهر الجاري، أو أوائل فبراير، مشيرا إلى أن كمية اللقاحات المتاحة لا بد أن تضمن أن يحصل الشخص على الجرعتين، كما سيتم الإعلان عن برنامج زمنى محدد للحصول على اللقاح.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض كبير في الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عوض تاج الدين: لازلنا في مرحلة ارتفاع الأعداد بالموجة الثانية لفيروس كورونا

إطلاق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى فيروس كورونا

إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ

محافظ الشرقية: فض 3 أفراح وتغريم أصحابها بسبب "كورونا"

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​بعد إصابته بكورونا.. تحسن الحالة الصحية لجورج إسحاق وخروجه من العناية المركزة

وفاة ممرضة بمستشفى زفتى العام متأثرة بإصابتها بكورونا

عوض تاج الدين: بدء التطعيم بلقاح كورونا الشهر الجارى أو أوائل فبراير

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