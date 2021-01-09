تويتر يعلق حساب ترامب نهائيا بسبب مخاوف من التحريض على العنف

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن تطبيق تويتر تعليق حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل نهائي، بسبب مخاوف من حدوث مزيد من عمليات التحريض على العنف.



وقال الشركة في بيان "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب [email protected] والسياق المحيط بها، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".



وقال مسؤولون في موقع تويتر إن المسؤولين المنتخبين وقادة العالم مدعوون للتحدث بحرية على المنصة.



ولكنهم أضافوا "لقد أوضحنا منذ سنوات أن هذه الحسابات لا يمكنها تجاوز قواعدنا ولا يمكنها استخدام تويتر للتحريض على العنف، من بين أمور أخرى. سنستمر في الشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها".



وكانت إدارة تويتر قد علقت حساب الرئيس ترامب لفترة مؤقتة بعد اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول بوسط واشنطن، الأربعاء، قبل ان تعود لاحقا وتحذر من إغلاقه نهائيا في حال لم يلتزم الرئيس بقواعد الشركة.