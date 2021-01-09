محمد الفلاح - الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية ناجحة ضد الحوثيون في الجوف

السبت 9 يناير 2021

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيات الحوثي، في محافظة الجوف (شمالي اليمن).



وقالت صحيفة الجيش اليمني، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذو عملية استدراج ناجحة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، في مواقع بير عزيز الاستراتيجية، شرق محافظة الجوف.

وأسفرت العملية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي.

وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية، وتكبدت جماعة الحوثي، خسائر فادحة في الارواح والعتاد.