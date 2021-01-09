تويتر معاقبا ترامب: وقف حساب الرئيس نهائيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة تويتر، إنها أوقفت حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".



وقال ترامب ردا على وقف تويتر لحسابه: سنعمل على إنشاء منصتنا الخاصة في المستقبل القريب.

وكان موقع التواصل الاجتماعي قد حذف تغريدات عدة للرئيس الجمهوري الذي واصل الطعن في صحة الانتخابات الرئاسيّة، وجمّدَ حسابه لمدّة 12 ساعة قبل أن يُعيد تفعيله الخميس.

من جهته، أعلن مارك زاكربرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الخميس أنّ حسابَي ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمّى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكابيتول.

وقال زاكربرغ في منشور على حسابه في فيسبوك "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

وكان تويتر حجب الأربعاء تغريدات لترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمرّ الرئيس المنتهية ولايته في انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.

وفي وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت أن إجراءات مساءلة ترامب ستتم، إذا امتنع عن تقديم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونجرس.

وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".



جاءت تلك التطورات الاستثنائية بعد أن حرض ترامب آلافا من أنصاره يوم الأربعاء على الزحف إلى مبنى الكونجرس مما أدى إلى فوضى شهدت اقتحام حشود للمبنى وهرولة النواب للاختباء ومقتل شرطي وأربعة آخرين.

ويأمل الديمقراطيون، الذين قالوا إن المساءلة قد تطرح في مجلس النواب هذا الأسبوع، أن تؤدي التهديدات بالمساءلة لتكثيف الضغوط على بنس والحكومة للتحرك للإطاحة بترامب قبل انتهاء ولايته بعد أقل من أسبوعين.