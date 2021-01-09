بايدن يعين ماكغورك مبعوثا جديدا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين - ‏في أول خطوة تتعلق بالمنطقة، قرر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعيين مبعوث جديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الأمر الذي يمثل إشارة إلى تغييرات محتملة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة مع الإدارة الجديدة.

وعين بايدن بريت ماكغورك، رئيسا لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء الدولية.

وكان ماكغورك قد شغل منصب الموفد الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، قبل أن يقدم استقالته أواخر 2018، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا.