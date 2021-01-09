الثلوج في إسبانيا.. قطع الطرق واضطراب القطارات وإلغاء أو تعليق الرحلات الجوية

جدة - عبدالحي حسين - أدى تساقط الثلوج الذي يتواصل لليوم الثاني على التوالي بإسبانيا جراء العاصفة (فيلومينا) التي تجتاح مختلف مناطق البلاد إلى إغلاق العديد من الطرق في وجه حركة السير مع اضطراب حركة القطارات وإلغاء وتأخير وتعليق الرحلات الجوية والبحرية .

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية الإسبانية فمن من المتوقع أن يتفاقم الوضع وتسوء الأحوال الجوية أكثر في الساعات القادمة مع هبوب رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة مع تشكل صقيع ومخاطر حدوث انهيارات ثلجية خاصة في منطقة (بيكوس دي يوروبا).

وغطت الثلوج التي تتساقط بشكل استثنائي منذ أمس الخميس أغلب المناطق والجهات بإسبانيا خاصة وسط البلاد بما في ذلك جهة مدريد وكاستيا لا مانشا وكذا جهة فالنسيا (شرق) فيما يتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية حتى يوم الاثنين المقبل .

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في نصف الأراضي الإسبانية خصوصا في المناطق الوسطى وكذا شمال وشرق البلاد وذلك جراء التساقطات الثلجية غير المسبوقة والأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح القوية التي تشهدها إسبانيا .

وتسببت هذه التساقطات الثلجية الكثيفة التي لم تشهدها إسبانيا منذ عقود في تعطيل حركة السير على أكثر من 336 طريق حسب الإدارة العامة للمرور مع اضطراب في حركة القطارات وكذا إلغاء أو تأخير وحتى تعليق العديد من الرحلات الجوية بينما اضطر 300 من سائقي الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل لقضاء ليلة الخميس إلى الجمعة في مواقف للسيارات بالقرب من كوينكا (وسط البلاد).