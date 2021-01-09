ترامب: لن أحضر حفل تنصيب بايدن

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “لكل من يسأل، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير”.

وبذلك، يكون ترامب، أول رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته منذ أكثر من قرن ونصف القرن، عندما رفض الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جونسون الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 1865 و1869 حضور حفل تنصيب خليفته.

وكان جونسون أول رئيس أمريكي يقوم مجلس النواب بعزله من منصبه، على خلفية انعدام الأمن وضعف الثقة في شخصه، إضافة إلى عداواته السياسية.

يشار أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الحالي، نانسي بيلوسي، تطالب أيضا بعزل ترامب، أو تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي الخاصة بتنحية الرئيس من منصبه، على خلفية اقتحام محتجين مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء.

ودعت بيلوسي إلى عزل ترامب أو تنحيته خوفا على مصير الولايات المتحدة خلال الـ12 يوما المقبلة، وهي الفترة الأخيرة في حكم ترامب.

وأسفرت واقعة اقتحام الكونغرس عن مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة كانت من بين المحتجين لقت مصرعها برصاص الشرطة.

واقتحم محتجون من أنصار ترامب الكونغرس لوقف جلسة التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.