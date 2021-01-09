تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج تستعد لرفع مذكرة للملك حول حقهم في التصويت

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج عزمها رفع مذكرة للملك محمد السادس حول حق مغاربة العالم في التصويت والتمثيلية في قبة البرلمان، في 12 من يناير الجاري، واعتبرت أن التمثيلية المؤسساتية لمغاربة العالم “ضرورة” وطنية ودستورية.

وأكدت التنسيقية التي تضم الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، في بيان تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن تمثيلياتها في الخارج عقدت مجموعة من الاجتماعات للتداول في قضايا وانتظارات مغاربة المهجر.

وأضاف البيان أن النقاش استحضر التوجيهات الملكية المتعلقة بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والفصول المتعلقة بمغاربة العالم والهجرة في دستور 2011، الذي ساهم أعضاء الأحزاب المغربية بالخارج بشكل فعال في تأطير عملية التصويت عليه في العديد من بلدان المهجر.

كما استحضرت التنسيقية ‏الظرفية الحالية على المستوى الوطني والدولي، وانتظارات مغاربة العالم ودورهم في المساهمة في بلورة مستلزمات النموذج التنموي الجديد، وأكدت أنها ستقوم بمبادرات للترافع حول أحقية “المشاركة المؤسساتية لمغاربة العالم وتفعيل مقتضيات الدستور و‏إنصافهم بتمكينهم من إسماع صوتهم والتعبير عن أوضاعهم والمساهمة في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين أينما كانوا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التنسيقية حددت الفترة الممتدة من 5 إلى 12 يناير الجاري، موعدا ‏لعقد لقاءات مع “الأمناء العامين للأحزاب، ورؤساء فرق الأحزاب بمجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى لقاء الأمين العام لمجلس الجالية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين”.

وأبرز البيان أن تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج ستلتقي خلال الفترة ذاتها، مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كما ستختتم سلسلة لقاءاتها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وستعلن نتائج هذه اللقاءات في لقاء صحافي ستعقده الثلاثاء المقبل.