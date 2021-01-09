شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن رسوم الاشتراك بمشروع العلاج لمحامى الإدارات القانونية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين عن كافة التفاصيل الخاصة بتجديد بطاقة العضوية لعام 2021، والاشتراك بمشروع العلاج، موضحة أن المحامين حاملى "كارنيه" 2020 سيسددون رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها.

وجاء من ضمن طرق السداد، أنه حال اشتراك المحامى لأحد أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه تقديم المستندات الخاصة بذلك، وأن موظف النقابة الفرعية سيقوم بإيداع المبالغ المحصلة فى حساب النقابة العامة، ويرسل إليها إيصال الإيداع، على أن تتولى النقابة العامة عملية طباعة الكارنيهات قبل أن ترسلها إلى الفرعيات لتسليمها رفقة بطاقة العلاج للمحامين مسددى رسوم الاشتراك.

ويرصد ”الخليج 365” رسوم الاشتراك بمشروع العلاج لمحامى الإدارات القانونية لعام 2021 كالآتى:

الجدول العام: 400 جنيه.

الجدول الابتدائي: 500 جنيه.

جدول الاستئناف: 600 جنيه.

جدول النقض: 700 جنيه.