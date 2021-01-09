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"تويتر" يحظر حساب ترامب بشكل دائم بدعوى خطر التحريض على العنف

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
علقت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصتها، وأرجعت الشركة قراراها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف.

وكان المئات من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة، ما استدعى رفع الجلسة.

وأصدرت سلطات العاصمة واشنطن قرارا بفرض حظر التجوال للسيطرة على الاحتجاجات وإخلاء مبنى الكونجرس .

كما أعلن البيت الأبيض أن ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني للسيطرة على أعمال العنف في مبنى الكابيتول وإخلائه من المحتجين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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