اخبار العالم

سرقة كمبيوتر محمول من مكتب نانسي بيلوسي أثناء اقتحام الكابيتول

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة كمبيوتر محمول من مكتب نانسي بيلوسي أثناء اقتحام الكابيتول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سرقة كمبيوتر محمول من مكتب نانسي بيلوسي أثناء اقتحام الكابيتول

السبت 9 يناير 2021

قال مساعد في الكونغرس لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة، إن جهاز كمبيوتر محمول سُرق من مكتبها خلال اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، يوم الأربعاء.

 

وأضاف درو هاميل مساعد بيلوسي على ”تويتر“ أن الكمبيوتر المحمول كان مخصصًا لغرفة المؤتمرات، وكان يستخدم للعروض فيها، وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

 

وسرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس تشكل مصدر قلق مستمر منذ اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى.

 

وقال السيناتور ”جيف ميركلي“ وهو ديمقراطي على ”تويتر“ إن جهاز كمبيوتر محمول اختفى أيضًا من مكتبه.

 

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين، الخميس، إن بعض السرقات قد تعرّض ما وصفه بجوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا