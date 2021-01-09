محمد الفلاح - سرقة كمبيوتر محمول من مكتب نانسي بيلوسي أثناء اقتحام الكابيتول

السبت 9 يناير 2021

قال مساعد في الكونغرس لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجمعة، إن جهاز كمبيوتر محمول سُرق من مكتبها خلال اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، يوم الأربعاء.



وأضاف درو هاميل مساعد بيلوسي على ”تويتر“ أن الكمبيوتر المحمول كان مخصصًا لغرفة المؤتمرات، وكان يستخدم للعروض فيها، وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وسرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس تشكل مصدر قلق مستمر منذ اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى.

وقال السيناتور ”جيف ميركلي“ وهو ديمقراطي على ”تويتر“ إن جهاز كمبيوتر محمول اختفى أيضًا من مكتبه.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي مايكل شيروين، الخميس، إن بعض السرقات قد تعرّض ما وصفه بجوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر.