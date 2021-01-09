محمد الفلاح - تهديد وجرائم كبرى.. الكشف عن مسودة مساءلة ترامب

السبت 9 يناير 2021

كشفت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، الجمعة، عن مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن اقتحام أنصاره للكونجرس.



وأوضحت الشبكة أن "المسودة تتضمن تورطه في جرائم كبرى بتحريضه على تمرد، كما أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير".

وأضافت أن المسودة تشير إلى أنه "أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس".

ولفتت المسودة، بحسب الشبكة، أن "ترامب أظهر أنه سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.