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الولايات المتحدة تُسجل 279401 إصابة مؤكدة و 4180 حالة وفاة بفيروس كورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:22 صباحًا, 9 يناير 2021 م

المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279,401 إصابة مؤكدة و 4,180 حالة وفاة نتيجة .
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,539,398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364,029 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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