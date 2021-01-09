شكرا لقرائتكم خبر عن عراقيون يسخرون من العامري: تهنئ جيشا حاربته مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخر مغردون عراقيون من التهنئة التي قدمتها ميليشيات الفتح التابعة لملالي طهران بزعامة المدعو هادي العامري، بمناسبة عيد الجيش العراقي، وذلك عبر إعادة صور ومقطع فيديو يظهر فيه الأخير وهو يقاتل إلى جانب قوات النظام الإيراني ضد القوات العراقية خلال حرب الثماني سنوات بين البلدين.

وصادف يوم الأربعاء الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث جرت احتفالات بمناسبة هذه الذكرى في معظم أنحاء البلاد، وبالأخص في العاصمة بغداد.

والثلاثاء أصدر تحالف الفتح المقرب من إيران، بيانًا هنّأ فيه قادة وجنود الجيش العراقي، وأشاد بما قدّمه خلال السنوات المئة الماضية، حسب ما جاء بالبيان.

ولم ترُق تهنئة العامري وتحالف الفتح، الذي يضم قوى وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران، لكثير من العراقيين الذين أعادوا التذكير بالدور الذي لعبه العامري خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

وفي إحدى معارك تلك الحرب، ظهر العامري بمقطع مصور بثه التليفزيون الإيراني وظهر فيه العامري وهو يقاتل إلى جانب الجيش الإيراني، ويؤكد ولاءه للمرشد السابق الخميني.

ونشر القيادي السابق في التيار الصدري والناشط البارز في الاحتجاجات أسعد الناصري صورة للعامري مأخوذة من ذلك المقطع ومذيّلة بوسم «عيد الجيش العراقي».

وانتقدت الكاتبة والباحثة العراقية رجاء يوسف في تغريدة التناقض الذي أظهره العامري من خلال «استذكار بطولات الجيش العراقي، وفي الوقت ذاته افتخاره بمحاربة هذا الجيش وقتل العديد من أفراده».

والعامري أحد أبرز قادة ميليشيات الحشد الشعبي المقربين من قائد فصيل القدس السابق الهالك قاسم سليماني المسؤول السابق عن العمليات الخارجية للحرس الإرهابي، ومبعوث طهران للإشراف على شؤون العراق، وتربطهما علاقة الشر والتطرف منذ زمن طويل.

وتعدّ ميليشيا «منظمة بدر» أقدم الفصائل العراقية التي تدين بالولاء لطهران وشكّلت عام 1982 في إيران للمشاركة والوقوف إلى جانب قوات الملالي خلال الحرب مع العراق (1980-1988).