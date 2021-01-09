شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة أمس الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 84ر56 نقطة، أو2ر0% ، ليصل إلى 97ر31097 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 89ر20 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 68ر3824 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 50ر134 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 98ر13201 نقطة.