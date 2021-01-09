شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1543 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1597 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450221 إصابة منذ ظهور أول حالة في مارس آذار.

كما سجلت 40 وفاة جديدة ارتفاعا من 27 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7685 حالة.

وقالت الحكومة المغربية إنها أقرت اللقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت إن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، وإن الأولوية في المرحلة الأولى لمن هم في الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم.