خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الجمعة)، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).

من جهته، رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي «قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن».

وأضاف الدكتور الربيعة: «اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه على الوقاية من هذا الفيروس»، مؤكداً أن «هذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».