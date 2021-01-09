فيروس كورونا: لقاح فايزر- بيونتيك فعال ضد فصيل جديد من الوباء

أفادت دراسات مخبرية بأن لقاح فايزر/بيونتيك فعال ضد أحد الفصائل الجديدة من فيروس كورونا، لكن يوجد أكثر من فصيل من الفيروس.

هذا يعني أنه بالرغم من أن نتائج هذه إيجابية، فإنه لا يمكن اعتبارها دليلا علميا قاطعا على مدى فعالية اللقاح.

وقد رصدت فصائل جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. ومن خصائصها أنها سريعة الانتشار، وهذا طرح علامات استفهام حول مستوى الوقاية الذي يؤمنه اللقاح ضدها.

والرأي الشائع هو أن اللقاح فعال في مواجهة هذا الفصيل الجديد، لكن العلماء ما زالوا يسعون للحصول على أدلة تؤكد ذلك.

وتركز الدراسة التي أجريت في جامعة تكساس على فصيل جديد من فيروس كورونا أعطي اسم N501y.