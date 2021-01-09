بيلوسي: مجلس النواب يستعد للمضي في مساءلة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت أن إجراءات مساءلة ترامب ستتم، إذا امتنع عن تقديم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره في مبنى الكونجرس.



وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، الجمعة، عن مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن اقتحام أنصاره للكونجرس.

وأوضحت الشبكة أن "المسودة تتضمن تورطه في جرائم كبرى بتحريضه على تمرد، كما أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير".

وأضافت أن المسودة تشير إلى أنه "أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس".