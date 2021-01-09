قبل تنصيب بايدن.. رسالة من كوريا الشمالية لأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، السبت، أن زعيم البلاد كيم جونج أون وصف الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر".

وقال زعيم كوريا الشمالية في رسالة قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، إن على واشنطن التخلي عن سياساتها العدائية لتحسين العلاقات مع بلاده.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم في بيونج يانج إن السياسة الأمريكية حيال بلاده لن تتغير بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتسعى واشنطن لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، لكن الأخيرة تؤكد أنها لا تعتزم التخلي عن ترسانتها وتعتبر نفسها مهددة بغزو أمريكي.

والمفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية متعثرة منذ أن فشلت القمة الثانية بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب في فبراير/ شباط 2019 في هانوي.