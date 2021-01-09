شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لمساءلة ترامب بسبب تحريضه على التمرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت قناة إن.بي.سي وثيقة على تويتر قالت إنها مسودة تدعو لمساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد.

وجاء في المسودة: ترامب هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا.



وأشارت المسودة تشير إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير". وأضافت: تقول الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد