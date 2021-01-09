شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عشرات الحوثيين في قصف بمأرب وإحباط هجمات بصرواح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أكد الجيش اليمني أن ما لا يقل عن 30 عنصراً من الميليشيات الحوثية الإرهابية قتلوا وأصيبوا، مساء أمس الأول، بقصف مدفعي، على جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب، وأعلن إحباط هجومين للانقلابيين للسيطرة على مواقع محررة في جبهة صرواح، في وقت جددت فيه الحكومة، مطالبتها بإدراج الميليشيات، ضمن قوائم الإرهاب الدولي، على خلفية الجرائم والانتهاكات التي تمارسها يومياً في حق المدنيين.

ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش والمقاومة، دمرت مركبات حوثية، قادمة من صنعاء، كانت في طريقها لجبهة المخدرة بمديرية صرواح.

وأوضح المصدر: «أن الميليشيات دفعت بتعزيزات من صنعاء إلى مواقعها في جبهة المخدرة، لكن مدفعية الجيش دمرت المركبات وقتلت من كانوا على متنها».

من جهته، أكد العقيد نصر عبد الكريم شيبان في تصريح ل«الخليج»، أن الجيش اليمنى صد هجومين للحوثيين استهدفا استعادة مواقع محررة في منطقة سوق صرواح، مؤكداً تكبد الميلشيات خسائر في صفوف مقاتليها.

واعتبر العقيد شيبان أن ثمة تراجعاً طرأ في محاولات الحوثيين للتقدم في اتجاه عاصمة المحافظة من خلال فرض السيطرة القسرية على معسكر ماس والمناطق الحدودية المتاخمة لمركز مأرب.

من جهة أخرى، تواصل قوات الجيش اليمني معززة بمقاتلين قبليين التقدم في جبهة شرق الحزم عاصمة الجوف، بالتزامن مع استكمال الجيش تأمين محيط معسكر «الخنجر» الاستراتيجي شمال المحافظة.

وأكدت مصادر قبلية بالجوف ل«الخليج»، أن قوات الجيش والمقاومة القبلية اقتربت من منطقة مفرق الجوف، معتبرة أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات ميدانية نوعية في ظل الإصرار على استعادة السيطرة على المفرق الاستراتيجي.

من جهة أخرى، جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها بإدراج الميليشيات الانقلابية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية الجرائم والانتهاكات اليومية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، والتي كان آخرها قصف منطقة الحيمة شرقي محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء بينهم نساء وإصابة 11 آخرين.

وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، في بيان، أمس، إنها تتابع بقلق بالغ، استمرار الميليشيات بقصف منطقة الحيمة شرقي تعز بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتهجير عشرات الأسر، واختطاف 8 أطفال من منازلهم. وأوضحت أن هذه الجريمة التي تستهدف المدنيين والأهالي تتزامن مع تصعيد للميليشيات في تعز، منذ عام كامل، في ظل مساعيها للإبقاء على حصار المدينة، وممارسة الانتقام بحق سكانها بدوافع طائفية مقيتة، مخلفة مئات الضحايا من المدنيين، وأضراراً بالغة بالبنى التحتية.وأكدت الوزارة، أنها لن تتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن قوائم الإرهاب الدولي، واتخاذ إجراءات رادعة تحد من ممارساتهم الإرهابية.