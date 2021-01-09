شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينقلب على نفسه ويندد بأعمال العنف في الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في انقلاب مفاجئ لمواقفه، دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى «المصالحة وتضميد الجراح»، مندداً ب«هجوم مشين» شنه مناصروه على مقر الكونجرس، فيما توالت استقالات مساعدي الرئيس المنتهية ولايته من البيت الأبيض والإدارة الأمريكية.

وفي شريط فيديو اعتمد فيه لهجة مختلفة تماماً، قال الرئيس الجمهوري: إنه «ساخط إزاء أعمال العنف» التي ارتكبها مئات من أنصاره، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي. وأضاف، «لقد عشنا للتو انتخابات شديدة الوطأة، والعواطف لا تزال جياشة (..)، لكن ينبغي التحلي بالهدوء»، في حين أنه واصل خلال شهرين تأجيج بذور الانقسام من خلال الحديث عن نظريات المؤامرة.

ولم يأتِ خلال هذه الرسالة على ذكر تحمّله أي مسؤولية في أعمال العنف هذه. وأكد، «ينصب تركيزي الآن على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة. هذه المرحلة تتطلّب تضميد الجراح والمصالحة»، من دون أن يقرّ صراحة بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكان ترامب الذي تزداد عزلته يوماً بعد يوم، أمضى نهار الخميس بعيداً عن الإعلام. وهو محروم مؤقتاً من وسائل التواصل الاجتماعي، وترك للناطقة باسم البيت الأبيض مهمة التنديد باسمه بأعمال العنف «المروّعة والمستهجنة والمخالفة للقيم الأمريكية».

تضميد الجراح

بايدن من جانبه تولى في كلمة أدلى بها مساء أول أمس الخميس، قبل أقل من أسبوعين على تنصيبه، دور المسؤول المكلف بتضميد جراح البلاد التي عاشت برأيه «أحد أحلك الأيام» في تاريخها. وأضاف من معقله في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير أن ترامب «شن هجمات لا هوادة فيها» على المؤسسات الأمريكية في السنوات الأربع الأخيرة، وقد بلغت هذه الحملة «ذروتها» الأربعاء.

وفاة شرطي

استقال رئيس شرطة الكابيتول ستيفن سوند من منصبه، بعد تعرضه لانتقادات كثيرة؛ لإدارته الوضع أثناء اقتحام أنصار ترامب المبنى.

وباشر القضاء تعقب المسؤولين عن الاقتحام. وقال المدعي العام الفيدرالي في واشنطن مايك شيروين، «إن 55 إجراءً قضائياً بوشرت في غضون 36 ساعة». وأكد، «هذه مجرد بداية»، موضحاً أن مئات من الموظفين يتتبعون وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتحديد هوية المشاركين في العملية.

وأعلن عن وفاة شرطي متأثراً بإصاباته الناجمة عن اعتداء أنصار ترامب عليه خارج مبنى الكونجرس. وهذا أول عنصر من قوات تطبيق القانون يلقى حتفه من جراء أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأربعاء، عندما قام متظاهرون يلوحون برايات باقتحام المجلس التشريعي.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان، إن الشرطي براين سيكنيك الذي التحق بالقوة قبل 12 عاماً، كان «يتصدى لأعمال الشغب يوم الأربعاء في الكابيتول، وجرح فيما كان يتواجه جسدياً مع المحتجين». وأضاف البيان، «عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي؛ حيث توفي متأثراً بجروحه» ليل الخميس.

وتوفيت امرأة من المقتحمين. وتفيد وسائل إعلام أن ثلاثة أشخاص آخرين قضوا أيضاً في ظروف لم تتضح بعد.

وأظهرت الصور الملتقطة داخل المبنى العريق التاريخي أعضاء في الكونجرس يضعون الأقنعة الواقية من الغاز، وعناصر شرطة يشهرون أسلحتهم، ومتظاهرين يحتلون مكاتب برلمانيين.

طفح الكيل

ويظهر التململ واضحاً داخل الحزب الجمهوري وحكومة ترامب وفريق إدارته. فقد أدى سلوكه المتطرف إلى ابتعاد جزء من أفراد معسكره.

فقد استقالت وزيرتا التربية بيتسي ديفوس، والنقل إيلين تشاو، وهي في الوقت نفسه زوجة زعيم الأغلبية في الكونجرس ميتش مكونيل.. وقالت ديفوس، في رسالة موجهة إلى ترامب، «لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ».

وقد استقال كذلك ميك مالفاني موفد الولايات المتحدة إلى إيرلندا الشمالية. وقال مولفاني، الرجل الذي كان مدير مكتب الرئيس المتقلب لمحطة، «إس إن بي سي»: «لا يمكنني البقاء. لا يمكن أن ترى ما حدث، الأربعاء، وترغب في أن تكون جزءاً منه بطريقة ما». وأعلن عدة أعضاء في مجلس الأمن القومي استقالتهم كذلك.

وقد أعرب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، المقرب من ترامب، عن قلقه من هذا النزيف، وحثهم «على البقاء. فنحن نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى»، وذكرَ جراهام العديد من مسؤولي البيت الأبيض الذين قالت وسائل إعلام إنّهم يفكّرون في ترك مناصبهم، بينهم كبير موظّفي البيت الأبيض مارك ميدوز، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمحامي بات تشيبولوني. وقال السناتور خلال مؤتمر صحفي، «لن يعرف معظم الأمريكيّين ما قدّمه مارك ميدوز وبات تشيبولوني، ومَن هم تحت قيادتهما، من خدمات لهذا البلد خلال العام الماضي».

رفض التشبيه ب«جمهورية الموز»

من جهة أخرى، ردّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو على «العديد من الأشخاص»، الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن للضغط على المشرّعين. وقال بومبيو المقرّب من ترامب، في رسالة عبر «تويتر»، إنّ «هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديمقراطيّة في أمريكا». وكتب بومبيو، «في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد (كيفية) ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي؛ حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة».

لوفلر تقرّ بخسارتها في جورجيا

أقرّت السناتورة الجمهوريّة كيلي لوفلر بخسارتها في الانتخابات الفرعيّة في ولاية جورجيا. وقالت في مقطع فيديو: «لقد اتّصلتُ بالقسّ (رافايل) وأرنوك لتهنئته، ولأتمنّى له حظّاً موفّقاً في خدمة هذه الولاية العظيمة» . (وكالات)