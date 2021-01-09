شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية لندن تعلن حالة الطوارئ وتشكو وضعاً كارثياً للمستشفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس بلدية لندن، صادق خان، حالة الطوارئ على خلفية الوضع الكارثي للمستشفيات جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال خان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، «لقد أعلنت اليوم حالة الطوارئ في لندن، حيث إن التهديد الذي يشكله الفيروس على مدينتنا قد أوصلها إلى نقطة الأزمة. كل شخص من 30 من سكان لندن مصابين الآن بفيروس كورونا، إذا لم نتخذ إجراءات فورية، يمكن أن «ترتفع درجة حرارة الخدمة الصحية لدينا ويموت المزيد من الناس».

موديرنا في الخدمة

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن الجهات التنظيمية الطبية في المملكة وافقت، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة مودرنا للوقاية من مرض كوفيد-19، مضيفة أنها وافقت على شراء عشرة ملايين جرعة إضافية من اللقاح، حيث تتطلع لتوزيعه في الربيع. وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن الاثنين الماضي، عن الإغلاق الوطني الثالث، قائلاً: إن نوعاً من فيروس كورونا شديد العدوى يهدد بإغراق الخدمات الصحية في غضون 21 يوماً. وقال مكتب الإحصاءات البريطانية إن ما يزيد على 1.1 مليون نسمة أصيبوا في الأسبوع الماضي، أي ما يعادل إصابة واحدة بين كل 50 فرداً في البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى واحد بين كل 30 في العاصمة لندن مع انتشار سلالة متحورة جديدة سريعة العدوى. وقال المكتب «شهدت لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي أعلى نسبة من الحالات الإيجابية التي تتطابق مع السلالة الجديدة من الفيروس».

نزيف الطواقم الطبية

وفي الولايات المتحدة يعاني مستشفى في جنوب مدينة لوس أنجليس الاكتظاظ إلى درجة اضطراره لتحويل كنيسة المبنى إلى قاعة علاج واستدعاء أطباء عسكريين لتقديم الدعم. تحولت لوس أنجليس منذ أسابيع إلى إحدى البؤر الرئيسية للجائحة، ويؤكد الطاقم الطبي في مستشفى مارتن لوثر كينج جونيور المحلي أنهم لم يواجهوا سابقاً أزمة بهذا الحجم. يحوي المستشفى الصغير في الأصل 131 سريراً، لكنه صار يؤوي 215 مريضاً غالبيتهم مصابون بكوفيد-19.

تدابير أسترالية

وتستعد فرنسا لتمديد حظر التجول الذي يشمل مقاطعات إضافية نهاية الأسبوع الحالي، مع إبقاء المطاعم والمقاهي والأماكن الثقافية مغلقة. وسيتم تقديم موعد حظر التجول الساري منذ الأحد في منطقة با-راين (شرق) حيث يشهد الوضع الصحي تدهوراً متصاعداً. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الوافدين سيتعين عليهم تقديم فحص يثبت خلوهم من الإصابة قبل الصعود على متن الطائرة، فيما فرضت مدينة برزبين العزل العام بعد اكتشاف حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا. وسُيمنع ما يربو على مليوني ساكن في برزبين، ثالث أكبر مدن أستراليا، من مغادرة منازلهم إلا للضرورة لثلاثة أيام.

الصين تعود للعزل

كما عزلت الصين مدينتين إلى الجنوب من بكين وقطعت الطرق البرية المؤدية إليهما مانعة ملايين المواطنين من مغادرتهما، في وقت تسعى لوقف أكبر تفش لجائحة كوفيد-19 في ستة أشهر. وقال لي كي رئيس مركز هيبي لمكافحة الأوبئة في مؤتمر صحفي، إن «حالات التفشي مستوردة من الخارج، لكن خبراء الدولة والإقليم والبلدية يجرون تحقيقاً معمقاً لمعرفة المنشأ».

في غضون ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع شركتي فايزر وبيونتيك للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحهما لكوفيد-19، وذلك في خطوة تمنح التكتل الأوروبي قرابة نصف إنتاج الشركتين العالمي في 2021.

وقالت فايزر إن بإمكانها إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة حول العالم هذا العام. ويضاف الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق آخر للحصول على 300 مليون جرعة أبرمه التكتل الأوروبي مع فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك في نوفمبر تشرين الثاني. (وكالات)