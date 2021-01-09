شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبحث مع إثيوبيا وإريتريا التوترات الحدودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أجرى السودان مباحثات مع إثيوبيا حول ترتيبات انعقاد جولة ثانية لترسيم الحدود بين البلدين، فيما بحث مع اريتريا الصراع والتوتر في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث، فيما أكدت الخرطوم التزامها بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.

وبحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس الجمعة في إريتريا علاقات البلدين والتعاون وحسن الجوار والأوضاع في المنطقة والإقليم. وقال حميدتي على حسابه في «فيسبوك»: «زيارتنا لإريتريا تأتي في إطار زيارة تبحث علاقات البلدين والتعاون وحسن الجوار والأوضاع في المنطقة والإقليم».

وقالت تقارير، إن حميدتي الذي يرافقه وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة، بحث التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، وفي المثلث الحدودي، والتدخل الإريتري في الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

في الاثناء، بحثت الخرطوم وأديس أبابا، أمس، ترتيبات انعقاد جولة ثانية لترسيم الحدود بين البلدين، عقب نحو 8 سنوات.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف، مع السفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبلتال أميرو، وفق بيان للخارجية السودانية. وقال البيان «جرت مباحثات حول العلاقات بين البلدين، والترتيبات المتعلقة بعقد الجولة الثانية للجنة العليا الخاصة بالحدود».

إلى ذلك، أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عن قلق بلاده إزاء إعلان إثيوبيا عن تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل، وتأثير ذلك على سد الروصيرص السوداني.

جاء ذلك في رسالة بعث بها عباس، لوزيرة التعاون لجنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأعرب الوزير السوداني عن القلق البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدماً في تنفيذ الملء للعام الثاني البالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو القادم، دون إخطار مسبق ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات، مما يعتبر تهديداً مباشراً لسد الروصيرص، ولحياة القاطنين على ضفاف النيل.

وأكد ياسر، التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.

وشدد على أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها، ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.

وأوضح وزير الري والموارد المائية في خطابه المرسل لوزيرة التعاون الدولي لجنوب إفريقيا، التزام السودان بمبادرة الاتحاد الإفريقي، وأن السودان ينتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حدة قبل اجتماع يوم غد الأحد الوزاري بين مصر والسودان وإثيوبيا.