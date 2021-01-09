شكرا لقرائتكم خبر عن جنيف تحتضن الأربعاء لقاءً ليبياً لتسوية ملف السلطة السياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الأربعاء القادم، الجلسة المباشرة للجنة الاستشارية، المشكلة من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف السويسرية، فيما بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو»،أمس الجمعة، تنفيذ مهمة جديدة تتعلق بليبيا، ففي حوالي الساعة السابعة والنصف بتوقيت وسط أوروبا، غادرت طائرة آلية «تعمل بدون طيار» تابعة للحلف من نوع «هاوك RQ-4d» «فونيكس» متجهة جنوباً، في حين ذكرت وكالة (نوفا) الإيطالية أن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غادر روما إلى أنقرة لحضور اجتماع أمني مع قادة 16 ميليشيا ليبية .

وسيبحث الأعضاء الثمانية عشر وفق ما أفادت مصادر «العربية» و«الحدث»، أمس الجمعة، بشكل مباشر حسم الخلاف المتعلق بآلية اختيار السلطة السياسية الجديدة.

كما تهدف الجلسة التي ستستمر يومين قابلة للتمديد إلى تحديد النسبة المطلوبة لإتمام عملية التصويت على الآلية المختارة.

من جهة أخرى، بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس، تنفيذ مهمة جديدة تتعلق بليبيا، ففي حوالي الساعة السابعة والنصف بتوقيت وسط أوروبا، غادرت طائرة آلية «تعمل بدون طيار» تابعة للحلف من نوع «هاوك RQ-4d» «فونيكس» متجهة جنوباً.

وفي وقت سابق، كانت مهمة مشابهة قد نفذها «الناتو» عن طريق طائرة «فونيكس»، فوق خليج سرت قبالة المجال الجوي الليبي،ويبدو أن المهمة الجديدة التي انطلقت أمس الجمعة ستكون لتحقيق الأهداف نفسها، بحسب ما ذكره موقع itamilradar.

الجيش سيتصدى لأي تجاوز تركي

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب أن القوات المسلحة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد للدولة الليبية بعد زيارة رموز حكومة الوفاق لتركيا.

وقال طلال الميهوب بحسب قناة «ليبيا الحدث» إن اجتماعات عراب الإخوان خالد المشري وباقي رموز حكومة الوفاق في تركيا مع الأتراك ما هي إلا لأخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.

وطالب الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

ترحيب بأول انتخابات بلدية في العام الجديد

في الأثناء،رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأول أربع انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي جرت أمس الأول الخميس في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر خيار وزليتين بالغرب الليبي.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز بحسب المكتب الإعلامي للبعثة، بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت وليامز:«أشجع جميع الناخبين المسجلين،

ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة».

واشنطن والجزائر تدعمان الحوار لحل الأزمة

على صعيد آخر،اعتبر مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، في تصريحات له من الجزائر، أن اتباع المسار الأممي، خصوصاً الحوار، أفضل سبيل لحل الأزمة الليبية.

وقال شينكر، في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر، في ختام زيارة يقوم بها، إن بلاده تتشارك مع الجزائر في المقاربة ذاتها لحل الأزمة الليبية، لأن «لديهما العديد من المصالح المشتركة لضمان منطقة أكثر أماناً».

وأكد دعم الحل السياسي في ليبيا، ودعمهما المسار الأممي لحلحلة الأزمة، مشدداً على أن أحسن سبيل لحل الأزمة وهو المسار الأممي، لا سيما الحوار.

(وكالات)