شكرا لقرائتكم خبر عن «عائلة سمبسون» تنبأ باقتحام «الكابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشف بعض المعجبين والمتابعين للمسلسل الكرتوني «عائلة سمبسون»، عن وجود أوجه تشابه بين أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن،

الأربعاء الماضي، وبين حلقة من المسلسل الشهير. وصورت حلقة بثت في الأول من نوفمبر الماضي بعنوان «منزل الشجرة المرعب»، مشهداً مروعاً، إذ اشتعلت النيران في جميع أنحاء مدينة سبرينجفيلد، مسقط رأس عائلة سمبسون، جنباً إلى جنب مع المركبات المقلوبة والنوافذ المحطمة. وتحمل شخصيات الحلقة تشابهاً لافتاً مع مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول. وكتب أحد المعجبين على «تويتر»: «مرة أخرى، رأى مسلسل عائلة سمبسون ذلك مسبقاً». وكتب آخر «حلقة تنبئية أخرى من عائلة سمبسون»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ونشر عدد من المعجبين بالمسلسل صوراً للمقارنة ضمت أحد أنصار ترامب وكان في زي الفايكنج لالتقاط الصور في قاعة مجلس الشيوخ، وإحدى شخصيات المسلسل ترفع العلم الأمريكي فوق مبنى الكابيتول.