شكرا لقرائتكم خبر عن يحتال على مسنة بـ «لقـــاح مـزيــــف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم محتال ادعى أنه من هيئة الخدمات الصحية البريطانية على حقن مسنة تبلغ من العمر 92 عاماً ب «لقاح مزيف» على أنه ضد «كوفيد- 19». وكشفت صور كاميرات المراقبة المشتبه فيه لحظة خروجه من منزل المسنة بعد أن دخل منزلها مدعياً أنه ممرض بمستشفى محلي قدم لإعطائها اللقاح، وبعد الانتهاء طالبها ب 160 جنيهاً إسترلينياً، وقال إنه سيعود إلى المسنة بعد أسبوع لمنحها الجرعة الثانية وطالبها ب100 جنيه إسترليني أخرى.

وأوضح المحققون، أنهم يطاردون المشتبه فيه الذي كان يرتدي زياً رياضياً وفي العقد الثالث من العمر، للتحقيق معه ومعرفة المادة التي حقن بها المسنة.

وأضاف المحققون: «لم تظهر أي أعراض على المسنة بعد إجراء الفحوص الطبية في المستشفى».

وطالب كيفن آيفر رئيس المحققين في المدينة، المجتمع المحلي بالإبلاغ عن المشتبه فيه حال التعرف إليه.