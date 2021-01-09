شكرا لقرائتكم خبر عن شريحة إلكترونية تجري 10 تريليونات عملية في الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور فريق دولي من العلماء، بقيادة جامعة سوينبرن الأسترالية للتكنولوجيا، شريحة إلكترونية تعد الأسرع في العالم، إذ تنفذ أكثر من 10 تريليونات عملية في الثانية، وتسهم في تقليص الوقت والكلفة واستهلاك الطاقة. واستوحى العلماء التقنية الجديدة من القشرة البصرية للدماغ. وقال البروفيسور سنجيوان مايك: حقق التعاون الدولي إنجازاً استثنائياً في مجال الشرائح الإلكترونية التي تسهم في تسريع سرعة الحاسوب وقوة المعالجة البصرية.