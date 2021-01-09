اليوم.. الإمارات تعيد فتح المنافذ البريـة والبحريـة والجوية مع قطـر

أعلن خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كل الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر في 5 يونيو/ حزيران 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعدّ إنجازاً خليجياً، وعربياً، يعزّز وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي، وتماسكه.

وقال إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، أمام الحركة القادمة والمغادرة، ووجّهت الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات، التي سيبدأ تفعيلها من 9 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن دولة الإمارات، ستعمل مع دولة قطر على إنهاء المسائل العالقة الأخرى، عبر المحادثات الثنائية.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اعتباراً من اليوم السبت 9 يناير، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.

فيما رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بتوقيع بيان العلا، والذي شهد قيام المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر، مؤكداً أن ذلك يمهد الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض الكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة.

وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: «إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر خبر سار بالنسبة للمسافرين ولقطاع النقل الجوي، خاصة خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات».

وأضاف البكري: «ستسهم هذه الاتفاقية بتشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقتاً كبيراً على المسافرين».

(وام)