«التربية» توجه بحصر الطلبة الموجودين في الخارج

دبي: محمد إبراهيم

وجهـت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، مــديري إدارات المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولـة، بضرورة حصر الطلـــبة الموجودين خـــارج الدولة، لتتيح لهم فتح النظـام التعليمي عبر بوابة التعلــيم، عقب إقرارها عـــودة جميع الطلبة للتعليــم عـن بُعد في أول أســـبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

في وقت بلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية العام الجاري 281 ألفاً و294 طالباً، وطالبة، بواقع 128 ألفاً و419 في أبوظــبي، و29 ألفاً و436 في دبي، و42 ألفاً و608 في الشارقة، و16 ألفاً و767 في عجمان، و5 آلاف و609 في أم القيوين، و25 ألفاً و143 في الفجيرة، و33 ألفاً و312 في رأس الخيمة.

وأظهرت نتائج استبانة أجرتها الوزارة قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، استهدفت 48 ألفاً و637 ولي أمر في الدولة، بواقع 13814 في أبوظبي، و9224 في رأس الخيمة، و9020 في الشارقة، و6428 في دبي، و4539 في الفجيرة، و3497 في عجمان، و2115 في أم القيوين، رغبة 48% منهم في تطبيق التعليم الواقعي (داخل المدرسة)، و36% «التعليم عن بُعد»، و16% منهم يفضلون «التعليم الهجين».

وركزت الاستبانة على التعرف إلى أعداد الطلبة الذين يختارون بين نظامي التعلم الواقعي، أو التعليم عن بُعد، لتتمكن الوزارة من تحديد ملامح النظام التعليمي المتبع عقب انتهاء الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ تبعاً للواقع الصحي والمستجدات الإجراءات اللازمة بما يصب في مصلحة الطلبة.

تنطلق، يوم غد الأحد، الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، التي تعقدها وزارة التربية والتعليم وتستمر حتى 14 يناير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المرضى وأصحاب الأعذار، سيحصلون على فرصة تعويضية بديلة أخرى يُحدد موعدها لاحقاً.

وأشارت إلى أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، سيؤدون امتحاناتهم إلكترونياً، أما طلبة الصف الثاني عشر فستعقد الامتحانات في المدارس، وفي اللجان نفسها التي عُقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبيّنت الوزارة أن الامتحان سيكون إلزامياً لجميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في الفصل الدراسي الأول، واختيارياً لجميع الطلبة، لتحسين نتائجهم في مواد العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية.

(وام)