شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للنائبة هدى عبد الستار المعينة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال 3 أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعين في مجلس النواب المصري، من بين 28عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، من بينهم النائبة هدى عبد الستار.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للنائبة هدى عبد الستار كالآتى:

- حاصلة على بكالوريوس كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية

- حاصلة على دبلومة المتدربين بالنقابة العامة للعاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك

- خريجة الدفعة الأولى بالوطن العربى لبرنامج إعداد أخصائى التدخل المبكر لذوى الاحتياجات الخاصة

- خريجة الدفعة الأولى لبرنامج إعداد مدربين الأمن القومى المصرى ومواجهة الشائعات بوزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا 2020

- حاصلة على ماجستير مهنى بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة بوزارة التعليم العالى

- حاصلة على دورة الاستراتيجية والأمن القومى من أكاديمية ناصر العسكرية العليا

- حاصلة على دورة الأزمات و التفاوض من أكاديمية ناصر العليا

- حاصلة على منحة في تنمية المشروعات الصغيرة

- دورات برنامج تنمية المهارات في إطار مشروع مشواري منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة

- شاركت ممثلة عن شباب مصر بورشة العمل الثانية ضمن مشروع إعداد دليل المدن العربية للإدماج الحضارى 2019 بالأردن

- حاصلة على المركز الثالث في المؤتمر الطلابى بكلية رياض الأطفال بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة

- منسق المبادرة الرئاسية نور حياة بمحافظة الإسكندرية

- أخصائي قياس ذكاء معتمد من جامعة الإسكندرية

- أخصائى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع

- استشارى علاقات أسرية وتربوية مدربة بمجال التربية الخاصة

- أخصائى تخاطب معتمد