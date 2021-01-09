رصد أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا فى البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 52035، مقابل 87843 في بيانات أمس الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 8013708 حالات.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 962 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

خلال اليوم الماضي، مقابل 1524 حالة في إحصائية الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 201460 شخصا، وفقا لروسيا اليوم.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى

عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.