حسن نصر الله: أدعو الله أن يحمى العالم من ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة ، أنه يدعو الله ليحمي العالم مما قد يفعله الرئيس الأمريكى الحالى، دونالد ترامب.

ووصف نصرالله، ترامب بالمجنون قائلا: "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون يسمى ترامب"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف أن الأحداث التي جرت في الولايات المتحدة مؤخرا خطيرة جدا وسيكون لها تداعيات على مستوى العالم، قائلا "الأحداث التي جرت في أمريكا مؤخرا خطيرة جدا وكبيرة جدا ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض".

وتابع إن ما حدث "هو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى، لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة".

في غضون ذلك، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بـ"المختل" محذرة من إمكانية شنه ضربة نووية.

وقالت بيلوسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز"، "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية".

وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن

يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وأردفت بقولها "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

واستمرت بيلوسي بقولها "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرا منتهى الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.