بايدن يؤكد أن ترامب غير مؤهل للخدمة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، شخص غير مؤهل للخدمة.

وأكد بايدن، على أن القرار حول مسألة عزل الرئيس الحالي يعود للكونجرس، قائلا ردا على سؤال حول موقفه من تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لعزل ترامب، قال بايدن: "هذا القرار يعود للكونجرس... لكن علينا أن نكون على استعداد لتولي

الأمور دون أي مماطلة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أنه سيبحث هذا الموضوع مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعماء "الديمقراطيين ظهر اليوم" وسيؤكد لهم أن القرار حول عزل ترامب يعود إلى الكونجرس.

وشدد بايدن على أنه يركز اهتمامه

حاليا على احتواء جائحة فيروس كورونا وضمان التلقيح السريع لسكان الولايات المتحدة وتعزيز الاقتصاد.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب أن سلفه غير مؤهل للخدمة في هذا المنصب، مشيرا إلى أن عدم حضوره مراسم التنصيب يوم 20 يناير "أمر جيد"، فيما أعرب عن ترحيبه بنائب الرئيس، مايك بينس.

وفي تطرقه إلى أحداث 6 يناير، جدد بايدن دعوته إلى اعتبار مقتحمي مجمع الكابيتول "إرهابيين داخليين"، مشددا على ضرورة محاكمتهم وإجراء تحقيق في الحادث.