البيت الأبيض: تحذيرات من سلالة محتملة جديدة لفيروس كورونا تطورت في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، عن احتمال ظهور سلالة جديدة من كورونا له تطورت في الولايات المتحدة وتؤدي إلى تسارع انتشاره.

وقال تقرير تم توزيعه بين الولايات، حسب شبكة "CNBC"، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية وقد تكون

أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح فريق عمل البيت الأبيض أن الزيادة الأخيرة لعدد الإصابات بالمرض أكثر بحوالي مرتين من وتيرة الارتفاعات التي تم تسجيلها في الربيع والصيف.

وأشار التقرير إلى أن هذا التسارع لارتفاع الحالات "يؤكد احتمال تطور سلالة جديدة في الولايات المتحدة إضافة إلى النسخة التي تم اكتشافها في بريطانيا".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أعدادا قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، التي تتجاوز مستوى 200000 حالة، وحصيلة غير مسبوقة للوفيات بالجائحة، حيث تخطى هذا المؤشر نقطة 4000 حالة.