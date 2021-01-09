اخبار العالم

تونس تتفق مع (النقد الدولي) على وضع برنامج إصلاح اقتصادي يتناسب مع إمكانياتها

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مساء اليوم الجمعة، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، على وضع برنامج إصلاحات اقتصادية يتماشى مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع إمكانياتها المالية الحالية.

 

واعتبر المشيشي، خلال اجتماع عقد، مع صندوق النقد الدولي، عبر

تقنية التواصل، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، أن الوقت قد حان للانطلاق في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها تونس.

 

المشيشى:تونس تربطها علاقة استراتيجية

مع صندوق النقد الدولي

وأبرز أن تونس تربطها علاقة استراتيجية

مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا استعداد الحكومة للانطلاق الفعلي في مسار الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها التونسيون طيلة عشر سنوات.

 

ومن جانبها، أشارت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أهمية مكانة تونس باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لدى هذه المؤسسة المالية الدولية والتزامها بمجمل تعهداتها، مثمنة إرادة الحكومة في إرساء إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا