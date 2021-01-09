المغرب: 1543 إصابة جديدة و40 حالة وفاة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 1543 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 450221 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 4577298 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب

2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7685 حالة.

كما تم تسجيل 1503 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 422072.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد

سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.