بايدن: ترمب شخص غير مؤهل للخدمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

لفت الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أن “الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب شخص غير مؤهل للخدمة، لكن القرار حول مسألة عزله يعود الى الكونغرس الأميركي”.

واضاف: “الأمر لا يتعلق بعزل ترمب بل بكيفية الاستمرار في محاسبته على ما قام به، وأتفق مع ترمب في عدم حضوره مراسم التنصيب وذلك من الأمور القليلة التي أتفق معه فيها، وعند استلامي الرئاسة سأقدم مشروع قانون للهجرة وسوف أعمل على عكس قرارات ترمب في عدد من المجالات”.

ولفت الى أن “الذين اقتحموا الكونغرس عبارة عن بلطجية وإرهابيين محليين وقد تلقوا تشجيعا نشطا من ترمب”. وتوفي رجل شرطة، تعرض لإصابات فيما كان يواجه أنصار ترمب أثناء اقتحامهم مبنى الكابيتول، طبقاً لشرطة الكابيتول الأمريكية.

وأضافت الشرطة في بيان أن رجل الشرطة كان يواجه أعمال الشغب التي اندلعت أمس الأول الأربعاء وأصيب بينما “كان يشتبك جسدياً” مع المتظاهرين.

وعاد إلى مكتب كتيبته وأصيب بالإغماء وتوفي في المستشفى الليلة الماضية.

وسيتم التحقيق في وفاته من قبل فرع جرائم القتل في شرطة واشنطن بالإضافة إلى شرطة الكابيتول ومحققين اتحاديين.