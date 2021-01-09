الإعلان عن إجراءات لمعالجة أضرار الفيضانات في الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية الاجتماع المغلق، الذي ترأسه سعيد أحمدوش، والي جهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الجمعة، بشأن التساقطات المطرية القوية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة؛ أعلنت ولاية جهة الدار البيضاء عن إجراءات، قالت إنها عملية وآنية من أجل معالجة المواقع التي تعرف تجمعا لمياه الامطار.

وحسب معطيات صادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، فقد تم التأكيد، بعد الاجتماع المذكور، على ضرورة التأكد من انجاز عمليات التنقية والصيانة المستمرة لقنوات صرف المياه، والتدخل لإنجاز الاشغال الضرورية بها، وكذلك تحسين ظروف السير والتنقل داخل المدينة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستعجالية بخصوص قاطني الدور الآيلة للسقوط، وتقرر أيضا تعبئة جميع الموارد والوسائل لهذه الغاية.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع، خصص لتدارس آثار التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المدينة والإجراءات الآنية والمستقبلية الكفيلة بعدم تكرار آثارها في المستقبل.

وحضر هذا الاجتماع، الكاتب العام لوزارة الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى الجنرال دودفزيون المدير العام للوقاية المدنية والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، فضلا عن العامل مدير الشبكات العمومية المحلية والعامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء والمدير العام لشركة “ليديك” وممثلي المصالح والهيئات المعنية.

وعرت الفيضانات التي عاشتها مدينة الدارالبيضاء، جزء كبيرا من الضعف، الذي يعتري بنياتها التحتية، وسط انتقادات لعمدة المدينة، وحزب العدالة والتنمية، الذي تسلم التدبير منذ انتخابات عام 2015 الجماعية، بالاضافة إلى انتقادات والي الجهة.